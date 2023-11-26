Dünya ABD Seçimleri Hakkında Ne Düşünüyor? Trump mı Yoksa Biden mı?

BAREM’in global ortağı WIN International, Ağustos – Eylül ayları boyunca 21 ülkede 22.743 kişinin katılımıyla çok özel küresel bir araştırma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan araştırmaya göre, 21 ülkenin sadece dördünde ABD Başkanı Joe Biden yerine, eski Başkan Donald Trump’ın seçilmesi isteniyor. “ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkınız olsaydı Demokratların adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında kimi seçerdiniz?” sorusuna; Amerika dışında anket yapılan ülkelerin yüzde 43’ü Biden derken, Trump diyenlerin oranı sadece yüzde 23. Çekimser kalanların oranı ise; yüzde 34. Amerika’da yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında ise; Biden’ı seçerim diyenler yüzde 45, Trump’ı seçerim diyenlerse yüzde 42 ile birbirine çok yakın oranlarda. (Trump ve Biden’i seçenlerin oranları, verilen cevaplar içinden "her ikisine de vermem" diyenler çıkarıldıktan sonra hesaplanmıştır.)

ABD Seçimlerinin Özgür ve Adil Olduğuna İnanılmıyor

Araştırma yapılan dünya ülkelerinin yarısı ABD seçim sisteminin adaleti konusuna şüpheci yaklaşıyor, seçimlerin özgür ve adil olmadığını düşünüyor. Amerika’da ise yüzde 50 oranda seçim sistemine güven duyulurken, yüzde 34 oranda adil olunmadığı düşünülüyor. Neredeyse iki Amerikalı seçmenden biri seçim sistemini değiştirmek istiyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Arasında Büyük Uçurum

Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise; 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında hile yapılıp yapılmadığı konusunda görüşa yrılığı yaşıyor olmaları. Cumhuriyetçilerin yüzde 65’i 2020 seçimlerinde hile yapıldığına inanıyor. Diğer bir soru ise, Trump’ın suçlu bulunup hapse atılması halinde yeniden Cumhuriyetçilerin adayı olup olmaması. Çoğunluk Trump’ın suçlu bulunması halinde Cumhuriyetçilerin adayı olmaması gerektiğini söylüyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 57’si ise bu olasılık gerçekleşse dahi Trump’ı desteklemeye devam edeceklerini ve aday olması gerektiğini düşünüyor. Araştırma bulguları; Trump suçlu bulunup hapse atılırsa oyların yüzde 11’ini kaybedeceği yönünde.

Trump'a En Yüksek Oy İsrail ve Türkiye'den

Araştırmada 21 ülke halkına yöneltilen; “ABD başkanlık seçiminde oy kullanma hakkınız olsayd oyunuzu kime verirdiniz?” sorusuna İsrailliler’in verdiği cevap; yüzde 45 oranla Trump oldu. Bu oran Trump’ın aldığı en yüksek oran olurken bunu yüzde 1’lik farkla yani yüzde 44’lük oranla Türkiye izledi.

Z Kuşağı Amerika'nın En Büyük Ulus Olduğuna İnanmıyor

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken başlığı ise Amerika’nın dünyadaki en büyük ulus olup olmadığı konusu. Eski nesiller ABD’nin dünyadaki en büyük ulus olduğunu düşünürken; Y ve Z kuşakları aynı fikirde değiller. Z kuşağının yalnızca yüzde 26'sı buna inanıyor, yaşlılardaysa bu oran %78.

Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında; dünyada yeni ve öngörülemeyen bir döneme girildiğine yönelik genel bir kanı bulunuyor. Dünya 2024 seçimini çok yakından izleyecek ve başkan kim seçilirse seçilsin ülkeler ABD’ye güvenini sürdürecek. Donald Trump suçlu bulunup hapse atılırsa Cumhuriyetçilerin tabanı çökecek. Ancak halen devam eden İsrail Filistin savaşına karşı olan ülkeler açık ara Trump’ı destekliyor. Bunun başında ise 21 ülke arasında başı çeken iki ülke İsrail ve Türkiye.

Kaynak: WIN Grubu, 21 ülke ve bir bölgeden 22.743 katılımcı, Ağustos ve Eylül 2023.Türkiye bacağı BAREM tarafından gerçekleştirilmiştir