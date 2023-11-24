Süleyman Soylu'dan O İddialara Yanıt

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, bazı kesimlerin kendisine hedef alırken, devletin tüm birimlerini de töhmet altında bıraktığını belirtti.



Kırmızı bültenle aranırken yakalanan, Avustralya merkezli çete Komançero’nun elebaşı Hakan Ayık, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yakalanmıştı. Hakan Ayık'a vatandaşlık verildiği iddialarına Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tepki geldi.



Soylu, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin basında yer alan haberleri paylaştı. Söz konusu haberlerle, emniyet istihbarattan MİT’e, Bakanlıklardan Cumhurbaşkanlığına kadar devletin tüm



Kırmızı bültenle aranan birinin vatandaş olabilmesi hatta ikamet bile alabilmesi kanunen de fiilen de mümkün değildir. İftiralar, yalanlar, yakıştırmalarla Süleyman Soylu’yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar. Devletin yaptığı bütün mücadeleyi fitne ve iftira ile hedef alan anlayış hastalıklı ve sistematik olarak Türkiye’ye narko devlet iftirası atanların hezeyanıdır.

Süleyman Soylu, "Organize haberler devam ediyor" başlıklı paylaşımına, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da etiketledi.



Soylu, Komançero çetesine kendi Bakanlığı döneminde yapılan operasyonlara ilişkin bilgiler de verdi. “Organize ve uyuşturucu şebeke çökertme operasyonları uzun süreli teknik takip ve izlemelerle projeli yapılır. Devlet dün de vardı. Bugün de yarın da olacak” ifadelerini kullandı.