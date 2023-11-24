Dikkat! Bu Davranışlar Narsist Bireylerin Yetişmesine Neden Olabilir

Çocuklarınızı yetiştirirken bahane aramayı bırakmalısınız. Çocuğunuzun yaşı belki kreşe dahil gidemeyecek kadar küçük olabilir ama bu çocuğunuz karşısında her istediğinizi yapmayı ve çocuğunuzu ihmal etme özgürlüğünü size vermez.

Çocuklar aslında bebeklik çağlarından itibaren her şeyi öğrenmeye başlarlar ve sizin ihmal ettiğiniz davranışlar ilerde narsist bireyler yetişmesine neden olabilir. Uzmanlara göre ebeveynlerin çocuklarına karşı sergilediği yanlış tutumları derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Çocuklarını Korku İle Büyütmeye Çalışırlar

Ebeveynlerinden korkarak büyüyen çocuklar, yere düşen anahtar sesinden ya da ayak seslerinden ebeveynlerinin hangi ruh halinde olduğunu anlayabilirler. Bu tür çocuklar iler ki yaşlarında da sürekli korku ve endişe içinde yaşarlar.

2. En İyisi Olmalarını İsterler Ama Özel Biri Değillerdir

Narsist ebeveynler çocuklarından en üst düzeyde performans göstermelerini beklerler. Ancak çocuğun tüm başarıları olduğu gibi kabul edilir. Aşağılayıcı yorumlar çocukların hayatlarını gerçekten mahvedebilir, çünkü bu onların ebeveynleri için her zaman bir hayal kırıklığı olduklarına inanarak büyümelerine neden olur.

3. Güvensizlik Yaşarlar

Kişisel bölgenize erişimi kısıtlamaya çalışırsanız ebeveynler sizi güvensizlikle suçlar. Bu tür ebeveynler sadece acil durum yedek anahtarlarını kullandıklarından, kendi daireniz veya eviniz bile olsa ebeveynlerin bu tutumlarından sizi korumaz. Ve çocukları her zaman şu soruların tümünü yanıtlamalıdır: "Neden o bardağı yıkamadın?" veya "Neden bu çöpe para harcadın?" Bu tür ebeveynlerin çocuklarının hayatlarına ve kişisel kararlarına saygıları yoktur.

4. Israrcı Olurlar

Bu ebeveynler, çocuklarının kendileri olmadan bir şey başaramayacaklarını düşünürler ve ayrılıp ayrı bir eve çıksa da çocukları ebeveynlerinin baskılarına maruz kalırlar.

Çocuklar ebeveynlerinin yardımlarını saygısızlık olmaması için kabul ederler ama bu çocuklar için psikolojik bir hapis olabilir, çünkü ret ettiklerinde her hangi bir akrabadan gelecek yardımın saygısızlık olduğunu düşünürler.

5. Kendilerine Bağımlı Bırakırlar

Sağlıklı ailelerde ebeveynler çocuklarının başka bir yere taşınmasına ve kendi hayatlarını yaşamasına yardımcı olur. Bazı ebeveynlerin yaptığı yanlışlar ise asla çocuklarını bırakmak istemezler ama her zaman evin, paranın, yemeğin kendilerine ait olduğunu belirtirler. Bu gibi durumlarda çocukların herhangi bir seçeneği veya itirazı dikkate alınmaz.