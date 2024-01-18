Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede var?

Dünyada nüfus olarak fazla olmasalar da diaspora alanında hayli etkili olan Yahudiler, siyasetten bürokrasiye, ticaretten istihbarata kadar birçok alanda etkin durumda.

2023 itibariyle, dünyanın çekirdek Yahudi nüfusunun dünya çapındaki 8 milyar nüfusun %0,2'si olan 15,7 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Peki Yahudilerin en fazla yaşadığı 10 ülke hangisi? İşte o ülkeler...