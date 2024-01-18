Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede var?

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 0,2'si olan 15,7 milyonluk bir topluluğu oluşturan Yahudilerin en fazla hangi ülkede olduğu merak ediliyor. İşte World Population Review'in araştırmasına göre Yahudilerin en fazla olduğu 10 ülke...

Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede var?
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Dünyada nüfus olarak fazla olmasalar da diaspora alanında hayli etkili olan Yahudiler, siyasetten bürokrasiye, ticaretten istihbarata kadar birçok alanda etkin durumda.

2023 itibariyle, dünyanın çekirdek Yahudi nüfusunun dünya çapındaki 8 milyar nüfusun %0,2'si olan 15,7 milyon olduğu tahmin ediliyor. 

Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede var? - Resim : 1

Peki Yahudilerin en fazla yaşadığı 10 ülke hangisi? İşte o ülkeler...

Ülke Nüfus 
İsrail 6.87 milyon
ABD 6.1 milyon
Fransa 446 bin
Kanada 394 bin
Birleşik Krallık 292 bin
Arjantin 175 bin
Rusya 150 bin
Almanya 118 bin
Avustralya 118 bin
Brezilya 91.5 bin
# yahudi
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