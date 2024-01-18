Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede var?
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 0,2'si olan 15,7 milyonluk bir topluluğu oluşturan Yahudilerin en fazla hangi ülkede olduğu merak ediliyor. İşte World Population Review'in araştırmasına göre Yahudilerin en fazla olduğu 10 ülke...
Dünyada nüfus olarak fazla olmasalar da diaspora alanında hayli etkili olan Yahudiler, siyasetten bürokrasiye, ticaretten istihbarata kadar birçok alanda etkin durumda.
2023 itibariyle, dünyanın çekirdek Yahudi nüfusunun dünya çapındaki 8 milyar nüfusun %0,2'si olan 15,7 milyon olduğu tahmin ediliyor.
Peki Yahudilerin en fazla yaşadığı 10 ülke hangisi? İşte o ülkeler...
|Ülke
|Nüfus
|İsrail
|6.87 milyon
|ABD
|6.1 milyon
|Fransa
|446 bin
|Kanada
|394 bin
|Birleşik Krallık
|292 bin
|Arjantin
|175 bin
|Rusya
|150 bin
|Almanya
|118 bin
|Avustralya
|118 bin
|Brezilya
|91.5 bin
# yahudi