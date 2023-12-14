Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı...

Otantik yemek tariflerini, yemek eleştirmeni incelemelerini, popüler yemekler hakkında araştırma makalelerini yayımlayan bir platform olan Testa Atlas, 2023 yılında dünyanın en iyi 100 yemeğini sıraladı.

Buna göre Türkiye, listede kendisine 8 yemeğiyle yer buldu.

Cağ Kebabı İlk 20'de

Erzurum’un meşhur lezzeti Cağ Kebabı, dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde 20. sıraya yerleşti. Cağ kebabıyle birlikte Türkiye listede ilk 20'ye yerleşmiş oldu.

Çoğumuzun lezzetine hayran kaldığı Bursa'nın meşhur iskenderi ise listede 37. sıraya yerleşti. Kayseri mutfağının vazgeçilmezi olan martı da hemen ardından 38. sıranın sahibi oldu.

Türkiye’nin sıklıkla tercih edilen ve beğenilen yemeklerinden biri olan Döner Kebap, dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde 60. sıraya yerleşti.

Adana Kebap 70. Sırayı Aldı

Adana’nın meşhur Adana Kebabı 70. sıradaki yerini alırken, Türk mutfağının en sevilen çorbalarından Mercimek Çorbası 72. sırada kendine yer buldu.

Osmanlı mutfağının en özgün lezzetlerinden biri olan Hünkar Beğendi, dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde 77. sıraya yerleşti.

Tombik Döner Listeye Girdi

Listeye son olarak, Türkiye’nin sokak lezzetlerinden Tombik Döner, dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde 89. sıraya yerleşti.

Kokoreç Listeye 'Kokoretsi' Olarak Girdi

Türk sokak lezzetlerinin başında gelen kokoreçin ise listeye Yunan lezzeti olarak 'Kokoretsi' ismiyle girmesi dikkat çekti.