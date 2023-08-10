Ekvator'da başkan adayına suikast! Villavicencio hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da suikast kameralara yansıdı. Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Ekvator'da başkan adayına suikast! Villavicencio hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da suikast kameralara yansıdı.

Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio silahlı saldırıya uğradı. O anlar kemaralar tarafından kaydedildi.

Devlet Başkanı adayı katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Fernando Villavicencio, ülkesinde yolsuzluklara karşı duruşuyla tanınıyordu.

Saldırıda bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Ekvador polisi olayla bağlantılı olduğunu düşündüğü 6 kişiyi gözaltına aldı.

Cinayetin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekvator # Güney Amerika
Çok Okunanlar
1 İşte 750 bin gencin çözemediği o soru
2 Padişahların deprem kararı!
3 Bulaşık makinesini bomba gibi patlatan ihmal!
4 İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
5 Poğaça yaparken tüm aşçılar uyguluyor. Bayatlamasını ve kuru olmasını engelliyormuş!