Ekvator'da başkan adayına suikast! Villavicencio hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da suikast kameralara yansıdı. Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da suikast kameralara yansıdı.
Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio silahlı saldırıya uğradı. O anlar kemaralar tarafından kaydedildi.
Devlet Başkanı adayı katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldü.
Fernando Villavicencio, ülkesinde yolsuzluklara karşı duruşuyla tanınıyordu.
Saldırıda bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Ekvador polisi olayla bağlantılı olduğunu düşündüğü 6 kişiyi gözaltına aldı.
Cinayetin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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