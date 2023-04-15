Erivan'da çirkin eylem: Avrupa Halter Şampiyonası'da Azerbaycan bayrağı yakıldı

Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarması sonrası Ermenistan ile yaşanan gerginlikler iki ülkenin normalleşme sürecine darbe vuruyor.

Geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycan askerinin yolunu kaybedip Ermenistan sınırları içerisinde yakalanması sonrası darbedilmesinin yarattığı gerginlik sürerken bu kez Ermenistan’ın başkenti Erivan’da spora gölge düştü.

Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandala imza atıldı.

Açılış töreninde, Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan’a geldiğinde salonda ıslıklar yükseldi.

ERMENİSTAN'A CEZA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Ardından bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı.

Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı ve bayrak göstericiden alındı

Söz konusu çirkin eylem karşısında Avrupa Halter Federasyonu'nun Ermenistan'a ceza verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.