Fetih Hareketi Aksa Tufanı Operasyonuna Sahip Çıktı

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Yeni Şafak’a konuştu. Cibril er-Rucub, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun, savunma savaşının bir parçası olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonunu Sahiplendi

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Er-Rucub, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu hakkında şu ifadeleri kullandı:

- Bu Filistin halkının 1948 yılından bugüne yani devam ettirdiği bir direniştir. Bizim direniş tarihimiz 7 Ekim’de başlamadı. 75 yıllık bir direniş tarihimiz var. Kahramanlıklar, destanlar yazıldı. Direniş ve dik duruş var, fedakarlık var. 7 Ekim yine kahramanca bir destandı.

Türkiye'nin Arabulucu Olmasını İstedi

Er-Rucub, Hamas ile görüşerek birlik sağlamak istediklerini belirtti. Er-Rucub, Türkiye'nin de bu görüşmelere arabulucu olmasını istediklerini söyledi. Türkiye'de önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Er-Rucub şu ifadeleri kullandı:

- Filistin meselesini görüştük. Bölünmenin bitmesini ve milli bir birliğe varmak istediğimizi anlattık. Türkiye çok büyük bir bölgesel devlet. Bölünmenin bitmesi ve birliğin tesisi konusunda Türkiye büyük rol oynayabilecek Müslüman bir ülke. Herkese açığız, herkesle diyalog içindeyiz. HAMAS’taki kardeşlerimizi, siyasi açıdan durumu gözden geçirmeleri için motive etsinler istiyoruz.

"Çatışmanın Çözülmesi Bir Filistin Devletinin Kurulmasıyla Çözülür"

Filistinlilerin, birliklerini kendileri sağlamalarını temenni ettiğini belirten Er-Rucub, sözlerine şu ifadelerle devam etti: