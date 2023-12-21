Fetih Hareketi Aksa Tufanı Operasyonuna Sahip Çıktı
Fetih Hareketi liderlerinden Er-Rucub, yaptığı açıklamada Fetih Hareketi olarak Aksa Tufanı operasyonunu sahiplendiklerini belirtti. Er-Rucub, Aksa Tufanı'nın 75 yıllık direnişin bir parçası olduğunu belirtti.
Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Yeni Şafak’a konuştu. Cibril er-Rucub, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun, savunma savaşının bir parçası olduğunu belirtti.
Fetih Hareketi Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonunu Sahiplendi
Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Er-Rucub, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu hakkında şu ifadeleri kullandı:
- Bu Filistin halkının 1948 yılından bugüne yani devam ettirdiği bir direniştir. Bizim direniş tarihimiz 7 Ekim’de başlamadı. 75 yıllık bir direniş tarihimiz var. Kahramanlıklar, destanlar yazıldı. Direniş ve dik duruş var, fedakarlık var. 7 Ekim yine kahramanca bir destandı.
Türkiye'nin Arabulucu Olmasını İstedi
Er-Rucub, Hamas ile görüşerek birlik sağlamak istediklerini belirtti. Er-Rucub, Türkiye'nin de bu görüşmelere arabulucu olmasını istediklerini söyledi. Türkiye'de önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Er-Rucub şu ifadeleri kullandı:
- Filistin meselesini görüştük. Bölünmenin bitmesini ve milli bir birliğe varmak istediğimizi anlattık. Türkiye çok büyük bir bölgesel devlet. Bölünmenin bitmesi ve birliğin tesisi konusunda Türkiye büyük rol oynayabilecek Müslüman bir ülke. Herkese açığız, herkesle diyalog içindeyiz. HAMAS’taki kardeşlerimizi, siyasi açıdan durumu gözden geçirmeleri için motive etsinler istiyoruz.
"Çatışmanın Çözülmesi Bir Filistin Devletinin Kurulmasıyla Çözülür"
Filistinlilerin, birliklerini kendileri sağlamalarını temenni ettiğini belirten Er-Rucub, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
- Bir Filistin formülü üzerine anlaşalım. Hali hazırda, işgalin var olan yaptırımları ve saldırıları ışığından uluslararası kamuoyunda bir konsensüs söz konusu. Çatışmanın çözülmesi, bir Filistin devletinin kurulmasıyla gerçekleşir. Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin halkının tek temsilcisi, dünya tarafından da böyle kabul ediliyor ve onu korumamız lazım. Tam egemen 1967 sınırları içinde bir Filistin devleti kurulması, uluslararası yasalar ışığında mülteci sorununun çözülmesi için, Filistinlilerin bir arada direnişe sahip çıkarak toplu karar alması gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Birleşmiş Milletler (BM) ve topyekûn dünyayı Filistin devletinin var olduğuna inandırmamız lazım. Milli birlik olmadan bu gerçekleşmez. Bu Filistin birliği de uluslararası yasalara saygılı bir kuruluş olacak. Bu Filistin devleti hem bölgesel istikrarın hem dünya barışının garantisi olacaktır. Biz bunun üzerine çalışıyoruz. İstiyoruz ki HAMAS’taki kardeşlerimizden de bu kanaat içinde bir girişim gelsin.