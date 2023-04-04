Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oldu.
NATO'nun doğuya doğru genişleme planında yeni adım atıldı. Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oldu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı.
Böylelikle Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci resmen tamamlanmış oldu.
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