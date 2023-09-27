Fransa’da Öğrenciler Sokakta

Geçim sıkıntısı yaşayan, barınacak yer bulamayan öğrenciler Macron yönetimini protesto etti. Görüntüler Fransa’nın başkenti Paris’ten…



Çadırların kurulduğu yer ise Ulusal Meclis Binası’nın önünü. Eğitim harcamalarının yüzde 56’sını barınmaya harcamak zorunda kalan öğrenciler tepkili.



Benzer eylemler Bordo (BORDUU) ve Lille (LİLA)kentlerinde de yapıldı. Öğrenciler eğitim kurumlarının bulunduğu noktalarda çadır kurdu.



“Sokaktaysam okuyamam" yazılı pankartlar taşıyan gençler hükümetten öğrenciler için konut inşa etmesini istedi.



Rusya yaptırımları sonrası ekonominin darmadağın olduğu Avrupa’da öğrenciler zorda. Krizin en yakıcı olduğu Avrupa ülkelerinden biri de Fransa.



Bedava yiyecek dağıtan bir yardım kuruluşu önünde uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekleyenler ise öğrenciler.



Fransa’da öğrencilere karşılıksız verilen lojmanlar talebi karşılamaya yetmiyor. Çoğu öğrenci yer bulamadığı için ev tutmak zorunda kalıyor.



Asgari ücretin 1300 avro olduğu ülkede kiralar bölgelere göre değişiyor. Örneğin 2 üniversite kentinden biri olan Paris'te öğrenciler için ortalama banliyo ve merkez 1-3 kişinin kalabileceği yerler 1000 ile 2500 avro arasında değişiyor. Lyon'da aynı şartlarda 700 ile 1500 arasında.