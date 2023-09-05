Fransızların Le Pen'e güveni arttı! İşte o anketin sonuçları

Fransa'da Macron'un tahtı sallanıyor. Yapılan anketler Marine Le Pen'in Fransızlar içinde güvenini arttırdığını gösteriyor. Anket sonuçlarına göre Marine Le Pen'e karşı olan güven son iki yılda büyük oranda arttı.

Fransızların Le Pen'e güveni arttı! İşte o anketin sonuçları
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Viavoice şirketinin yaptığı anket sonuçları, Marine Le Pen'e karşı son iki yılda Fransızların güveninde artış olduğunu gösterdi.

2021'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 27’si Le Pen hakkında olumlu görüş bildirirken, yeni sonuçlarda bu oran yüzde 37 oldu.

Eski sonuçlara göre Le Pen’in "Fransızlara faydalı çözümler sunabileceğini” düşünenlerin oranı ise 8 puan artarak yüzde 44’e çıktı.

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Ayrıca, katılımcıların yüzde 42'si Le Pen’in "cumhurbaşkanlığına uygun" olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu oran 2 yıl önceki anket sonuçlarında yüzde 28'de kalmıştı.

Öte yandan, Fransa'yı içinde bulunduğu güncel sorunlardan çıkarma konusunda Le Pen’in "yetkin" olduğunu düşünenlerin oranı ise 8 puan artarak yüzde 35'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Marine Le Pen # fransa
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