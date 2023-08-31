Gabon'da son durum ne? Afrika'daki "devrim salgını" sürüyor

Burkina Faso, Mali, Nijer, Gine, Çad... Afrika'daki "devrim salgını" Gabon'u da sardı.

Halkın taleplerine parlamenter sistemin içerisinde çözüm bulunamayınca ordu müdahele etti. Yarım asrı aşan Bongo iktidarı devrildi. Asker yönetime el koydu.

Gabon'da Askeri Geçiş Hükümeti kuruldu. Başınaysa askeri müdahaleyi örgütleyen Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Brice Oligui Nguema getirildi.

Fransa ve ABD'nin askeri üsleri bulunan ülkede Bongo iktidarında alınan tüm kararlar, anlaşmalar geçersiz ilan edildi. Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere tüm devlet kurumları "yeniden yapılandırılmak" üzere kapatılma kararı alındı.

BATI VE ABD'DE GABON RAHATSIZLIĞI

Yaşanan gelişmeler Batı'yı rahatsız etti. Almanya, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler askeri müdahaleyi kınadı. Afrika Birliği'de "darbelere" karşı olduklarını açıkladı.

MACRON YÖNETİMİNE AFRİKA ELEŞTİRİSİ

Gözlerin çevrildiği Fransa'da hedef Macron iktidarı. Fransa'da yükselişte olan ana muhalefet lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümetinin Afrika'da yürüttüğü politikayı eleştirdi. Le Pen, X sosyal medya platformundan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı etiketledi. Colonna'ya "Afrika politikanızı tanımlayan beceriksizlik göz önüne alındığında, Fransa'nın bu tarihi dost ülkeyle ilişkilerinde yürüttüğü doktrinin ne olduğunu bize söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

KAMERUN VE RUANDA YÖNETİMLERİ TETİKTE

Gabon'da bunlar yaşanırken Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı. Dünyanın en yaşlı lideri olan 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarını değiştirdi. 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı.

Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.