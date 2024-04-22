Gazze'de can kaybı 34 bin 151'e yükseldi!

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada son saldırıların ardından bölgede can kaybının 34 bin 151'e, yaralananların sayısının ise 77 bin 84'e yükseldiği duyuruldu.

Gazze'de can kaybı 34 bin 151'e yükseldi!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları devam ediyor. 199 gündür süren saldırılarda bilanço her geçen gün ağırlaşırken son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, son saldırılarda 54 Filistinli hayatını kaybederken 104 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 151'e, yaralı sayısının da 77 bin 84'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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