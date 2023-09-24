Gürcistan'da korkutan deprem! Şiddetli bir sarsıntıyla uyandılar

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan komşu ülke Gürcistan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Gürcistan halkı, pazar sabahına şiddetli bir sarsıntıyla uyandı.

Deprem Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu!

Gürcistan'da meydana gelen deprem ile ilgili Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssünün ise başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi. Deprem Tiflis'te de hissedildi.