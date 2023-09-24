Mardin'de otomobil şarampole uçtu!

Mardin'in Artuklu ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü dahil otomobilde bulunan beş kişi yaralandı. Kaza mahaline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.