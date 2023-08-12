Hawaii'de büyük felaket! Orman yangınında 80 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Maui Adası'ı yangın felaketiyle sarsıldı.

Çıkan orman yangınında çok sayıda kişi yaralandı.Tarihinin en ölümcül doğal afetini yaşayan Hawaii'deki yangında 80 kişi hayatını kaybetti.

Hawaii Senatörü Brian Schatz, yanan yapılara henüz kimsenin girmediğini ölü sayısının ciddi derecede artacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Lahania kentinde evler adeta küle döndü. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen Jr, düzenlediği basın toplantısında, birçok ev ve iş yerinin yangınlar nedeniyle tamamen yıkıldığını ve limandaki teknelerin "ciddi zarar" gördüğünü söyledi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken binlerce insan evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildi.Yangından kaçan 14 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneler yangından etkilenen vatandaşlarla dolup taştı.

Yetkililer bölgede çıkan yangın nedeniyle sığınakların dolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.