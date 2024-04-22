Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzilerine saldırı!

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri mevzilerine yönelik katyuşa füzesi ve farklı silahlarla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzilerine saldırı!
Editör: Yağmur Biçen

Açıklama Hizbullah tarafından yapıldı. Açıklamada, İsrail'in 91. Tugayı'nın bulunduğu Ein Zetiem'deki üsse onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.

FÜZE SALDIRISI

Aynı zamanda İsrail'in işgali altında ve Lübnan'a ait olan Kafr Şuba Tepeleri'ndeki es-Smaki Askeri Üssü ile Lübnan'ın Vzani köyü karşısında yer alan İsrail'in askeri mevzisindeki istihbarat toplama cihazlarının topçu atışları ve güdümlü füze ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hizbullah # israil # saldırı
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