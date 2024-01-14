Hollanda'da Kur'an kışkırtması! Engel olmak isteyen gruba polis müdahale etti

Avrupa, yine Kuran kışkırtmasına sahne oldu. Hollanda’nın Arnhem kentinde, ırkçı PEGIDA Hareketi lideri Edwin Wagensveld Kuran’ı kerim yakmak istedi. Kur’an-ı Kerim’e saldırıya engel olmaya çalışan başka bir gruba ise Hollanda polisi müdahale etti.

Gruptan gözaltına alınanlar olurken, ırkçı PEGIDA lideri polisin koruması altına alındı.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığını söyleyerek, kışkırtma eylemine sahip çıktı.

Denk Partisi Arnhem Belediye Meclis Üyesi Yıldırım Usta, belediye başkanı ve polisin tutumuna tepki gösterdi. Fikir özgürlüğü bahanesi ile nefret suçunun açıkça görmezden gelindiğini söyleyen Usta, “Nefret eylemlerine karşı belediye meclisinde daha etkin önlemler alınması için çeşitli girişimlerde bulunacağız" dedi.