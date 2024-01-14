AKOM'dan İstanbul'daki hava durumuyla ilgili açıklama! Gelecek haftaya dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kent genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlayan gün boyunca sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

Kentte bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk edeceği ifade edildi. 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağının belirtildiği açıklamada, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeği duyuruldu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.