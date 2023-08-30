İhanet etti! Gabon Devlet Başkanı Ondimba evinde tutuluyor

Orta Afrika ülkesi Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba  askerler tarafından evinde tutuluyor.

İhanet etti! Gabon Devlet Başkanı Ondimba evinde tutuluyor
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Orta Afrika ülkesi Gabon’da 12 askerin devlet kanalında yönetime el konulduğunu duyurmasının ardından yeni bir açıklama geldi. Yönetime el koyan askerler tarafından yapılan açıklamada, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba’nın evinde alıkonduğu belirtilirken, Ondimba’nın ailesi ve doktorlarıyla birlikte olduğu kaydedildi. Gabon Devlet Başkanı’nın oğlunun ise “ihanet” nedeniyle tutuklandığı açıklandı.

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  ORDU DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Gabon’un başkenti Libreville’de ordu destekçisi halk, ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından sokaklara dökülürken askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Şehir merkezinde toplanan yüzlerce kişi Gabon bayraklarıyla kutlama yapıyor.

Gabon askeri, toplanan kalabalığa evlerine dönmeleri ve stratejik bölgelerden uzaklaşmaları yönünde talimatlar verdi.


ÇİN, RUSYA VE FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Gabon’da yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Başkan Ondimba’nın güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini belirterek, ülkedeki düzeni mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için taraflara diyalog çağrısı yaptı. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise, Gabon’da yaşananlardan büyük bir endişe duyulduğu ifade edildi.


Öte yandan, Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, duruma ilişkin kaygısını yineleyerek Gabon’da yapılan son seçimlerin sonucuna saygı duyulması gerektiği açıklamasını yaptı.


2009'DAN BERİ YÖNETİYOR

Gabon Seçim Merkezinden dün yapılan açıklamada, Ondimba’nın 26 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri yüzde 64,27 oyla kazandığı, rakibi Albert Ondo Ossa'nın ise oyların yüzde 30,77'sini aldığı belirtilmişti. 2009 yılında babası Omar Bongo Ondimba'nın ölümünün ardından yerine gelen 64 yaşındaki Ali Bongo Ondimba'nın 2016'daki seçim zaferinin ardından parlamento binası ateşe verilmiş, şiddetli protestolar gerçekleştirilmişti.

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