İran Büyükelçiliği'nden Yeni Şafak'a yalanlama

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand'ın 28 Mart’ta iftarda ağırladığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na “Kılıçdaroğlu’nu desteklemeniz çok önemli” ve “Seçimden sonra beklentimiz, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını geri çekmesi.” yönünde ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

İran Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan iddiaları yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen söz konusu iftar merasimlerinin hiçbirinde bu tür konular konuşulmamış, hatta bu konulara değinilmemiştir bile. İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu her zaman Türkiye'de demokrasi ilkelerine saygı duymak ve dost ve kardeş bir ülkenin iç işlerine karışmamak olmuştur." denildi.

İran Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Yeni Şafak Gazetesi'nin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne atfettiği şey tamamen asılsızdır ve külliyen yalandır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen söz konusu iftar merasimlerinin hiçbirinde bu tür konular konuşulmamış, hatta bu konulara değinilmemiştir bile. İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu her zaman Türkiye'de demokrasi ilkelerine saygı duymak ve dost ve kardeş bir ülkenin iç işlerine karışmamak olmuştur. Suriye konusunda ise İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye, Astana Süreci'nin ortaklarıdır. Son dönemde gerilimi azaltmak için dörtlü bir girişim oluşturulmuştur. Bu iki mekanizma aracılığıyla iki hükümet arasında yakın bir işbirliği mevcuttur ve bu işbirliklerinin desteklenmesi gerektiği hususuna her fırsatta vurgu yapılmaktadır. Ayrıca iftar merasimleri, Büyükelçiliğimizin köklü bir geleneği olup, siyasi yönelim veya belli bir parti için düzenlenmez.