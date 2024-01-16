İran'dan balistik füze operasyonu!

İran, MOSSAD ve DEAŞ hedeflerini füze yağmuruna tuttu. Hedeflere 24 füze ile vuruldu.

İran, son dönemde ABD ve İsrail’in tertiplediği terör saldırılarına ve suikastlara balistik füzelerle karşılık verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu harekatın ayrıntını üç açıklama ile duyurdu. İlk açıklamada, "Düşman casusluk merkezleri ve İran'a karşı terörist grupların toplandığı bölgeler, bu gece yarısı balistik füzelerle yok edildi” denildi.

İkinci açıklamada ise DEAŞ’a ait Suriye’deki hedeflerin vurulduğu belirtildi. Bu operasyonun Kirman ve Rask şehirlerinde yapılan terör saldırılarına yanıt olduğu vurgulandı.

Lübnan merkezli El Meyadin gazetesi, İran’ın 1200 km uzaklıktan fırlatılan düzelerle Suriye’nin İdlib kentindeki hedefleri vurduğunu yazdı. İran’ın ABD destekli HTŞ ve Türkistan İslam Partisi’ne ait eğitim kampı, karargah ve sağlık merkezini hedef alındığı belirtildi.

ERBİL'DEKİ MOSSAD MERKEZİ İMHA EDİLDİ

Devrim Muhafızlarının 3’üncü açıklamasında ise Irak’taki casusluk yuvası olarak adlandırdıkları MOSSAD merkezinin vurulduğu açıklandı. Erbil’de vurulan noktada Falcon İnşaat Şirketinin sahibi Peşrew Dizani öldürüldü. Irak petrollerinin İsrail’e satılmasında rol oynadığı belirtilen Dizani’nin, aynı zamanda bölgedeki terör gruplarının da finansörü olduğu kaydedildi.

İran Yarı Resmi Haber Ajansı Fars'ın haberine göre, 4 üst düzey MOSSAD yetkilisi bu saldırılarda etkisiz hale getirildi.