ABD Türkiye'nin PKK operasyonlarını nasıl engelliyor?

Akademisyen Özcan Yeniçeri, katıldığı Ulusal Özel programında, ABD'nin geçmişte de PKK'yı nasıl koruduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yaptığı operasyona nasıl engel olduğunu aktardı. Yeniçeri, açıklamasında, ABD'nin bölge hakimiyeti peşinde koştuğunu aktararak, Soğuk Savaş dönemi sonrası değişen durumu şu sözlerle aktardı:

- Amerika Birleşik Devletleri daha fazla etkinliğini yaymak ve dolayısıyla hakimiyetini bölgede tam istediği şekilde genişletmek gibi bir tavır içerisine girdi. Zaten başından beri böyleydi. BOP'u bir hatırlayın... Yani büyük Orta Doğu Projesi'ni bir hatırlayın. Condoleezza Rice'ın söylediklerini hatırlayın. Ne demişti; "Biz dedi artık bölgeyi yeniden dizayn edeceğiz. Bu bölgede 23 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. 23 ülkenin rejimlerini değiştireceğiz 23 ülkenin idari biçimlerini değiştireceğiz ve bu bölgeleri kendimize uygun hale getireceğiz." Bu anlamına gelen sözler ve söylemler içerisinde bulunmuştu. İşte bugün olanların aslında bununla çok yakından ilgili olduğunu görmemek son derece yanlış olur.

ABD'NİN IRAK SALDIRILARI

Yeniçeri, ABD'nin Irak'a müdahalesinin nedenlerini de aktardı. Yeniçeri, "Bölgede sınırlar değiştirilmeye çalışılıyor ve nitekim değiştirildi. Irak'ta işte biyolojik ve nükleer silah var denildi. Onun için "Irak'a müdahale etmemiz gerekiyor" denildi. Sonra Irak'ta biyolojik ve nükleer silah olmadığı ortaya çıktı. Fakat bu sefer dediler ki " Tamam yok ama Saddamsız bir Saddamlı Irak'tan çok daha iyidir" şeklinde George Bush açıklama yaptı. Şimdi demek ki bölgede kimin yönetimde kalacağını, kimin yönetimden gitmesi gerektiğini, kimin ne yapması gerektiğini tayin ve tespit eden Amerika Birleşik devletlerdir." ifadelerini kullandı.

ABD TÜRKİYE'NİN PKK OPERASYONLARINI NASIL ENGELLEDİ?

Yeniçeri, ABD'nin Türkiye'nin PKK operasyonunu geçmişte de engellediğini aktardı. Akademisyen, ABD'nin TSK'yı nasıl engellediğini şu sözlerle aktardı: