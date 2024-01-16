ABD Türkiye'nin PKK operasyonlarını nasıl engelliyor?
Akademisyen Özcan Yeniçeri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarını engellediğini belirtti. Yeniçeri, ABD'nin operasyonları nasıl engellediğini açıkladı.
Akademisyen Özcan Yeniçeri, katıldığı Ulusal Özel programında, ABD'nin geçmişte de PKK'yı nasıl koruduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yaptığı operasyona nasıl engel olduğunu aktardı. Yeniçeri, açıklamasında, ABD'nin bölge hakimiyeti peşinde koştuğunu aktararak, Soğuk Savaş dönemi sonrası değişen durumu şu sözlerle aktardı:
- Amerika Birleşik Devletleri daha fazla etkinliğini yaymak ve dolayısıyla hakimiyetini bölgede tam istediği şekilde genişletmek gibi bir tavır içerisine girdi. Zaten başından beri böyleydi. BOP'u bir hatırlayın... Yani büyük Orta Doğu Projesi'ni bir hatırlayın. Condoleezza Rice'ın söylediklerini hatırlayın. Ne demişti; "Biz dedi artık bölgeyi yeniden dizayn edeceğiz. Bu bölgede 23 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. 23 ülkenin rejimlerini değiştireceğiz 23 ülkenin idari biçimlerini değiştireceğiz ve bu bölgeleri kendimize uygun hale getireceğiz." Bu anlamına gelen sözler ve söylemler içerisinde bulunmuştu. İşte bugün olanların aslında bununla çok yakından ilgili olduğunu görmemek son derece yanlış olur.
ABD'NİN IRAK SALDIRILARI
Yeniçeri, ABD'nin Irak'a müdahalesinin nedenlerini de aktardı. Yeniçeri, "Bölgede sınırlar değiştirilmeye çalışılıyor ve nitekim değiştirildi. Irak'ta işte biyolojik ve nükleer silah var denildi. Onun için "Irak'a müdahale etmemiz gerekiyor" denildi. Sonra Irak'ta biyolojik ve nükleer silah olmadığı ortaya çıktı. Fakat bu sefer dediler ki " Tamam yok ama Saddamsız bir Saddamlı Irak'tan çok daha iyidir" şeklinde George Bush açıklama yaptı. Şimdi demek ki bölgede kimin yönetimde kalacağını, kimin yönetimden gitmesi gerektiğini, kimin ne yapması gerektiğini tayin ve tespit eden Amerika Birleşik devletlerdir." ifadelerini kullandı.
ABD TÜRKİYE'NİN PKK OPERASYONLARINI NASIL ENGELLEDİ?
Yeniçeri, ABD'nin Türkiye'nin PKK operasyonunu geçmişte de engellediğini aktardı. Akademisyen, ABD'nin TSK'yı nasıl engellediğini şu sözlerle aktardı:
- ABD, Irak'a müdahale ettiğinde ve akabinde terör olayları en üst noktaya geldiğinde, Türkiye Irak'a operasyon yaptı. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. 2000 yılında yapılan Güneş Harekatı operasyonu Kuzey Irak'a... 28 Şubat günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Robert Gates, Türkiye'ye geldi. Kendi sonradan yazdığı kitabında da bu olayı anlatıyor ve şöyle diyor; "Operasyonun derhal durdurulmasını, Türk askerlerinin Irak'tan Türkiye tarafına derhal çekilmesini istedim ve bunu dört defa tekrar ettim. Her seviyede de herkese söyledim". diyor. Ben diyor "bunu 4 defa söyledikten sonra, 28 Şubat'ta Türkiye'den ayrıldım..." Türkiye, Şubat ki karlı kışlı bir günde, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın yapmış olduğu saldırıya, tecavüze ve cinayete karşılık gitmişti oraya... Katliama karşı gitmişti oraya. Dolayısıyla bu gittikten sonra Türkiye birdenbire operasyonu durdurdu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geri çekti. Şimdi bu bu gösteriyor ki, ABD kendi planları ve bakışı doğrusunda Irak'ın coğrafyasını değiştirmek, siyasi yapısını değiştirmek, Suriye'nin siyasi yapısını değiştirmek istiyor. Türkiye'nin siyasi yapısını değiştirmek istiyor. İran, yani bölgedeki ülkelerin coğrafi sınırlarını değiştirmek istiyor. Kendilerine uygun bir yapı oluşturmak istiyor.