Bahçeli'den ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırılarına sert tepki! "ABD sözde bir müttefiktir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimler, CHP ve terörle mücadele vardı. Bahçeli, milletvekillerine 2024 yılının ilk grup toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla girdiklerini" belirtti. "Önümüzdeki yüzyıla Türk milletinin mührünü vurmanın gayret ve gayesiyle çalışmalarımıza hız katıyor, derinlik kazandırıyoruz." diyen Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bahçeli açıklamasının devamında 2024 yılında iki önemli siyasi dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu dönüm noktalarının 17 Mart seçimleri ve MHP'nin 14 .Olağan Büyük Kurultayı olduğunu söyleyen Genel Başkan, şöyle konuştu:

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünden feyiz alarak özellikle şunu dile getirmem lazımdır ki, kıvılcım halinde girdiğimiz her mücadelede dev bir volkana dönüşmek yegane amacımızdır. Hamd olsun şimdiye kadar maksat hasıl olmuş, içine girdiğimiz hiçbir mücadelede yüzümüz hiç kara çıkmamıştır. 2024 yılının geneline baktığımızda bizi bekleyen iki mühim siyasi dönüm noktası vardır ve bunlar hem partimiz hem de ülkemiz adına ciddi gelişmelere sahne olacaktır. İlk dönüm noktası, 17 Mart 2024 tarihinde demokratik şölen havasında yapmayı planladığımız 14.Olağan Büyük Kurultayımızdır.

- 14.Olağan Büyük Kurultayımız, yeni yüzyılın şuurunu taşıyacak, yenilenmiş kadro ve yüksek hedeflerin tayininde stratejik bir rol oynayacaktır. Önümüzdeki kurultayda; Türk Devri sorumluluklarının idrakinde olan, ben değil biz diyen, kibri ve bencilliği elinin tersiyle iten, hesabi değil hasbi bakan, çıkarlarını omuzlamak yerine davayı omuzlayan, bana kimse dokunmasın demek yerine risk alan, nefsini dizginlemeyi başaran, orada burada saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırı ve iftiralara göğüs geren, pişmiş aşa su katmaktansa çorbada tuzum olsun diyen kim varsa başımın gözümün üstündedir, elbette onlarla yolumuz bir ve aynıdır.

Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimler de vardı. Üç aşamada toplam 165 belediye başkan adayının ismini açıkladıklarını belirtti. Diğer adayların da açıklanacağını belirten Bahçeli şunları ifade etti:

MHP Lideri, CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu. DEM Parti ile görüşmesine atıf yapan Bahçeli, "İçeriden DEM'lenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi akli, fikri ve siyasi melekelerini kaybetmekle kalmamış, istikametini hepten şaşırmıştır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, ayrıca CHP'de aday gösterilmesi sırasında "işlerin sarpa sardığını ve aday tespitinde kriz ve karışıklığın artık bastırılamaz şekilde gün yüzüne çıktığını" belirtti. MHP Genel Başkanı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin Türk siyasi tarihi açısından önemli olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın seçimlere hazır olduğunu söyledi. Bahçeli şöyle konuştu:

Bahçeli'nin hedefinde, Zülfü Livaneli'nin yaptığı açıklama da vardı. Livaneli, 31 Mart'ta seçimlerin yapılacak olmasını, "31 Mart Ayaklanması"na benzeterek, "ya Hareket Ordusu kazanacak, ya gericilik kazanacak" demişti. MHP Lideri, Livaneli'nin o sözlerine şöyle tepki gösterdi:

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'na yönelik de sert eleştiriler getirdi. "Mevsimlik belediye başkanlığı" şeklinde tanımladığı İmamoğlu belediyeciliğini şu sözlerle eleştirdi:

- Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan, bunun dışında her taşın altından çıkan, politikada ayak oyunlarıyla meşgul olan şahsa İstanbullu kardeşlerimin son yapacağı, tezkeresini eline tutuşturup Saraçhane’den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli, bir daha da İstanbul’un yıllarını çalmaya cüret etmemelidir.

- Milliyetçi Hareket Partisi olarak var olan belediye başkanlığı sayımızı hem artırmak hem de Cumhur İttifakı’nın kesin ve ezici başarıya ulaşması için insanüstü bir emekle çalışmak öncelikli görev ve sorumluluğumuzdur. Görevden kaçmayacağız. Hedeflerimizden sapmayacağız. Yorulmayı lügatimizden çıkarıp atacağız. Vatanımızın her yöresinde geceli gündüzlü vatandaşlarımızla buluşacağız.

Bahçeli, ABD'ye de sert sözler söyledi. Yemen'e saldırıların insan haklarını hiçe saymak olduğunu belirten MHP Lideri, "İsrail ve ABD günü geldiğinde damla damla akıttıkları kanların hesabını muhakkak vereceklerdir." dedi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

- İkinci Dünya Savaşı’nın ardından tesis ve tecelli eden uluslararası sistem mekaniğini bir gemi metaforuna benzetecek olursak, bu gemi her tarafından su almaktadır. Ne kadar sızlansak da gerçek olan, hukukun üstünlüğü yerine gücün ve güçlülerin hukukunun egemenliğidir.

- Bize göre bilhassa Amerikalılar, ABD’ye sahip çıkmalı, böyle gelse de, böyle gitmeyeceğini bariz olarak görmelidirler. Tarihin hiçbir döneminde zulümle ayakta kalmış, kan dökerek, can alarak, sömürerek, yağmalayarak varlığını sürdürebilmiş bir devlete tesadüf edilmemiştir. Amerikan vatandaşları hem kendi gelecekleri hem de dünyanın geleceği açısından ABD’yi adil, insani, vicdani ve hukuki rotaya çekmekle mesuldürler.

Bahçeli'nin gündeminde PKK ile mücadele de vardı. Bahçeli şunları söyledi:

- Kırk yıldır kanlı eylemleri ile ülkemizin ilk gündemi haline gelen PKK terörünün bir sonuç değil bir vasıta; bir amaç değil bir araç olduğu bilinmektedir. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren PKK’nın, Türkiye üzerinde emelleri olan her devletin kullandığı, uluslararası ve hatta uluslar üstü bir baskı ve pazarlık aracı olarak şiddete ve teröre başvurduğu ortadadır. Millet varlığına kasteden PKK terörüyle mücadele ve teröristlerin imhası yıllardır en üst seviyede ve büyük bir fedakârlıkla sürdürülmüştür.

- PKK Türk milletinin can düşmanıdır, hiçbir millet evladı bu cinayet şebekesine müsamaha göstermez, göstermemiştir, tam tersini düşünen varsa da onlar bu milletin şerefli bir mensubu asla olamayacaklardır. Yıllardır PKK terörüyle haklı ve meşru mücadelemize köstek olan, terörizmin çok sayıda can kaybına göz yuman uluslararası camia, İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmayı tercih ederek ikiyüzlü siyasetini bir kez daha belgelemiştir.

- Ülkemiz, on yıllar boyunca başka sahalara ayırması gereken maddi kaynaklarını haklı olarak ve yüksek meblağlarda terörle mücadeleye aktarmıştır. Yıllardır süren bu eylemlerin arkasındaki stratejik nedenleri, küresel aktörleri, yerli işbirlikçilerini, tarihsel köklerini ve emellerini dikkate almadan yapılacak analizlerin asla doğru olmayacağı kanaatindeyim.

- Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman milletimizin huzur ve güvenliğine musallat olan PKK terör örgütü ile etkili ve anlayacakları yöntemlerle mücadeleyi savunmuştur. Bu konuda hükümetlerin ihtiyacı olan her desteği vermeye hazır olduğunu da her ortamda açıklamıştır.