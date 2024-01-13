Bahçeli'den şehit askerler için taziye mesajı! "Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın..."

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

"TERTEMİZ ŞEHİT KANLARI YERDE KALMAYACAKTIR"

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörle mücadele vurgusu yaptı. Bahçeli şunları söyledi:

- PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 16 kahraman kardeşimiz ise yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır.

PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 13, 2024

"EMPERYALİST ÜLKELER TÜRKİYE'YE ALENEN SİLAH ÇEKMETKE"

Bahçeli, bölgedeki emperyalist devletlerin ve onların ajanlarının Türkiye'ye silah çektiğini belirtti. Bahçeli şöyle konuştu:

- Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye’ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.

Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye’ye… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 13, 2024

"TERÖRE VE BÖLÜCÜLÜĞE KARŞI SIFIR TÖLERANSLA HAREKET ETMEK BEKA KONUSUDUR"

Bahçeli, teröre karşı kararlı mücadele edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir.

Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur.… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 13, 2024

"TÜRK MİLLETİ TEK SES, TEK NEFESTİR"

Türk milletinin teröre karşı birlikteliğini vurgulayan Bahçeli şunları belirtti:

- Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir.

Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 13, 2024

"SON TERÖRİST ELE GEÇİRİLİNCEYE KADAR GERİ ADIM YOKTUR"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bahçeli, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

- Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.

Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 13, 2024

"BU AZİZ MİLLET ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE EBEDİYEN MİNNETTARDIR"

Bahçeli sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

- Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır.