İran'dan Karabağ açıklaması! "Azerbaycan'ın bir parçası olarak görüyoruz"

İran, Azerbaycan'ın Karabağ'a operasyon başlatması sonrası bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ermenistanlı Mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, "Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'dan Karabağ açıklaması! "Azerbaycan'ın bir parçası olarak görüyoruz"
Son Güncelleme:

İran Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, New York'taki BM Genel Kurulu toplantısı aralarında Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Emir Abdullahiyan, görüşme ile ilgili ayrıntıları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Emir Abdullahiyan paylaşımında "Ermenistan Dışişleri Bakanı ile New York'taki  görüşmede tarafların ateşkes anlaşmasının şartlarına uyması ve sorunları diyalog yoluyla çözmesi gerekliliği vurgulandı. İran İslam Cumhuriyeti, KarabağAzerbaycan'ın bir parçası olarak görmekte ancak ayrılıkların siyasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

# Azerbaycan # Ermenistan # Karabağ # iran # Hüseyin Emir Abdullahiyan
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Öne Çıkanlar 🔥 Perinçek: Liberalizm İnsanlığı Katletti! [Doğu Medeniyeti Yükseliyor] 🔥 Perinçek: Liberalizm İnsanlığı Katletti! [Doğu Medeniyeti Yükseliyor] 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu?