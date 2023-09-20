İran'dan Karabağ açıklaması! "Azerbaycan'ın bir parçası olarak görüyoruz"

İran Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, New York'taki BM Genel Kurulu toplantısı aralarında Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Emir Abdullahiyan, görüşme ile ilgili ayrıntıları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Emir Abdullahiyan paylaşımında "Ermenistan Dışişleri Bakanı ile New York'taki görüşmede tarafların ateşkes anlaşmasının şartlarına uyması ve sorunları diyalog yoluyla çözmesi gerekliliği vurgulandı. İran İslam Cumhuriyeti, Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak görmekte ancak ayrılıkların siyasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.