İsrail Gazze'de Kiliseye Saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail Gazze'de Kiliseye Saldırdı
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı. Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor. İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # kilise
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