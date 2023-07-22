İsrail hava kuvvetlerinde 1041 asker görevi bıraktı
İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını son onay için Meclise götürmeye hazırlanırken, İsrail ordusunda yargı düzenlemesini protesto için görevi bırakan gönüllü askerlere aralarında savaş pilotlarının da bulunduğu belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre, hava kuvvetlerine bağlı 1041 yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto için gönüllü hizmeti bıraktıklarını duyurdu.
Hava kuvvetleri personelinin "aralarında yürüttükleri uzun müzakerenin ardından kararlarını bağlı oldukları filolarına bildirdiği" belirtildi.
İsrail'in Kanal12 televizyonu, görevi bıraktığını açıklayan 1041 hava kuvvetleri personelinden 500 kadarının gönüllü yedek asker savaş pilotu olduğunu aktardı.
Hava kuvvetlerinin filo komutanlarının savaş pilotlarıyla görüştüğü, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in pilotlara karşı söylemi nedeniyle "pilotlarda hükümete karşı güven krizinin arttığı" kaydedildi.