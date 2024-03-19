İsrail'den Refah'a saldırı! 14 Filistinli öldürüldü

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli öldürüldü.

İsrail'den Refah'a saldırı! 14 Filistinli öldürüldü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürüyor. Son olarak İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın çeşitli bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gelişmeleri Filistin resmi ajansı WAFA paylaştı. Paylaşılan haberde, Refah'taki hastane yetkililerinin İsrail savaş uçaklarının Refah şehrinin Musbih, Hirbetu'l Ades ve El-Cenine mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini belirttiği ifade edildi.

Saldırılarda iki ev ve bir apartman dairesinin hedef alındığı belirtildi. Hastane yetkilileri, saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # refah # gazze
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