Karadağ’ın yeni Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic oldu

Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçiminde düzenlenen ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre eski Ekonomi Bakanı Jakov Milatovic seçimi büyük farkla kazandı. Karadağ’da sekizinci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması sonucu düzenlenen ikinci turda oyların yüzde 98’i sayıldı. Podgoritsa merkezli Gözlem ve Araştırma Merkezi (CEMI) tarafından yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların 60’ını alan eski Ekonomi Bakanı Jakov Milatovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

CEMI’ye göre mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların yüzde 40’ını aldı. Resmi olmayan sonuçların ardından Milatovic taraftarları başkent Podgoritsa’da kutlama yapmaya başladı. Şimdi Avrupa (Evropa Sad) hareketinin cumhurbaşkanı adayı olan ve Sırp partileri tarafından da desteklenen 37 yaşındaki ekonomist Milatovic, hayat standartlarının yükseltilmesi, Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Sırbistan’la ilişkilerin düzeltilmesi gibi vaatlerde bulunmuştu.



Seçime katılım oranı ise yüzde 70,6 oranında oldu. Seçimlerin 19 Mart’ta yapılan birinci turunda Djukanovic yüzde 35,3, Milatovic ise yüzde 28,9 oranında oy almıştı.