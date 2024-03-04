Kazakistan'da büyük deprem! Kırgızistan'dan da hissedildi

Kazakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Kırgızistan'da da hissedildi.

Kazakistan'da büyük deprem! Kırgızistan'dan da hissedildi
Kazakistan'da büyük deprem! Kırgızistan'dan da hissedildi
Editör: Uğur Çam

Kazakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sismik İstasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Almatı'nın 31 kilometre güneyi olduğu belirtildi. Deprem, yerel saatle 11.22'de meydana geldi. Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi.

Açıklamada, depremden sonra sokağa dökülen insanların paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuldu. Herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilen açıklamada, hasarla ilgili bilgi toplama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Yaşanan deprem, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kazakistan # Kırgızistan # deprem
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