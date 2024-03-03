Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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# malatya # deprem
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