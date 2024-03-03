Hava savunmasında Hisar-O dönemi

Orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntüleri yayınlandı.



Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında paylaşıldı.



HİSAR-O Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunuyor. Sistem bataryası 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı, 1 atış kontrol merkeziyle ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor.



Orta irtifa hava savunma füze sistemi, kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştiriyor.



Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile savaş uçaklarına, taarruz helikopterlerine, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor.



Bu kapsamda hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor.