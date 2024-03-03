Yerel seçim takvimi ilerliyor! Kesin listeler ilan edildi

31 Mart yerel seçimlerine girebilecek kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basım ve dağıtım süreci de başlayacak.

Yerel seçim takvimi ilerliyor! Kesin listeler ilan edildi

Yerel Seçimleri için takvim hızla işliyor. İl ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini ilan etti.

Bağımsız ve siyasi partilerin adaylarının kesin listesinin ilanının ardından birleşik oy pusulaları il seçim kurullarınca basılacak. Basım işleminin beraberindeyse pusulaların ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 


Yerel seçim takvimi doğrultusunda bağımsız adaylar ve siyasi partiler 20 Şubat tarihinde il ve ilçe seçim kurullarına listeleri teslim etmişti.

Seçim kurulları listelerindeki eksikleri belirledi, siyasi parti ve adayların bu eksikleri tamamlamasının ardından geçici listeler ilan edildi.

Son değişikliklerin yapılması ve eksiklerin tamamlanması için 2 Mart son gündü. Kesin listelerin açıklanmasıyla vefat ve istifa gibi gerekçeler için seçimden sonra işlem yapılacak.

Seçilen adayların vefat ya da istifa durumlarında kendilerinden sonra gelen adaylar seçilmiş sayılacak.

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