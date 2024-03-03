ABD o isimleri gizledi! Aydınlık Gazetesi ortaya çıkardı

Kapı kapı Türk firmalarını dolaşıp tehditler savuran ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlilerinin adları, ABD Ticaret Bakanlığının sitesinden kaldırıldı. Rusya ile ticareti kesmeye zorlanan iş insanlarıysa bankaların ‘uyum departmanlarının’ ABD finans sisteminin ajanları gibi çalıştığına dikkat çekti

ABD o isimleri gizledi! Aydınlık Gazetesi ortaya çıkardı
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Aydınlık Gazetesi, ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlilerinin Rusya ile ticaret yapan şirketleri tehdit ettiğini ortaya çıkardı. İlgili makamlardan açıklama beklenirken ABD kanıt silme peşine düştü.

Aydınlık, Türk firmalarını yaptırımlarla tehdit eden ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevlilerine ulaştı. O isimler İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan ve aynı ofiste bir üst makamda görevli İhracat Kontrol Sorumlusu Elizabeth Blanch'dı.

Sorulara yanıt vermeyen, konuyu ABD'li üst makamlara ileteceğini belirten görevliler bir anda yok oldu. ABD Ticaret Bakanlığı personelinin isimleri, bilgileri internet sitesinden kaldırdı.

ABD tehditlerine karşı çıkan Türk iş insanları ticaret özgürlüklerinin kısıtlanmaya çalışıldığını söyleyerek tepki gösterdi. ABD baskılarına yönelik özellikle finans ve bankacılık ayağına dikkat çekti. Bankaların ‘uyum departmanlarının’ ABD finans sisteminin ajanları gibi çalıştığını belirtildi.

# aydınlık gazetesi # abd
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