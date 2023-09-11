Kırmızı kod verildi: Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde yerel saatle 03.15 civarında patlama meydana geldi.

Gözlemevi, "patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı" konusunda uyarı yaparken, parkın yakınında yaşayanları patlamayla havaya yayılan volkanik partiküllerden korunmaya çağırdı.

KIRMIZI KOD VERİLDİ

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi "gözetim" seviyesinden "uyarı"ya, havacılık renk kodu ise "kırmızı"ya yükseltildi.

Yetkililer, söz konusu volkanik faaliyetlerin park içinde sınırlı olduğu bilgisini paylaştı.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde, 7 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 21 Haziran'da ise faaliyeti durmuştu.