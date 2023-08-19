KKTC güvenlik güçleri BM araçlarını süpürüp attı! BM askerleri barikat kurmuştu

KKTC'de yapımı devam eden karayolu projesini Birleşmiş Milletler engellemeye çalıştı. Birleşmiş Milletler askerleri beton bariyerler ve tel örgülerle çalışmayı durdurmaya çalıştı. KKTC güvenlik güçlerinin yanıtı sert oldu. Dozerlerle birleşmiş milletler araçlarını süpürüp kenara attılar.

KKTC güvenlik güçleri BM araçlarını süpürüp attı! BM askerleri barikat kurmuştu

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, araçlarıyla karayolu inşaatını engellemeye çalıştı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin yanıtı sert oldu.

Dozerler Barış Gücü'ne ait araçları süpürüp attı!

Pile-Yiğitler Yolu Projesi, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konuldu.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri ise projeyi engellemek için beton bloklar yerleştirdi, dikenli tel çekti.

Birleşmiş Milletler askerleri araçlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına çekip çalışmayı engellemeye çalıştığında ise olanlar oldu.

Dozerler Birleşmiş Milletlerin araçlarını kenara attı.

# KKTC # Birleşmiş milletler
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