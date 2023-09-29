Leopard Tankı'nı Yok Eden Rus Askerlerine Ödül

Rusya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Leopard tankını imha eden Rus tank mürettebatına 1 milyon ruble ödül verdi

Leopard Tankı'nı Yok Eden Rus Askerlerine Ödül
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Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada Batı Askeri Bölgesi Birinci Muhafız Tank Mürettabı'na özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna ordusunun Leopard tankını imha ettikleri için 1 milyon rublelik (280 bin tl) ödül verdiğini açıkladı. Bakanlık tankın Rus askerlerinin Kupyansk cephe hattında Ukrayna'nın bir başka saldırı girişimini engellediği sırada tankın imha edildiğini de belirtti.

Bakanlık, Leopard tankının bir Rus drone'u ile takip edildiği, devamında ise D-30 obüsü ile tek atışta imha edildiğini açıkladı. Styopa kod adlı obüs komutanı çok konuşulan Leopard tanklarının tek vuruşta imha edildiği ve devamının da geleceğini belirtti.


Tankı yok eden Rus mürettebatından Styopa, "Normal bir gündü. Bizim saatimiz geldi, bilgi ve sonrasında koordinatları aldık. Hızlı bir şekilde yanıt vererek atışı yaptık. Birkaç dakika sonra tankı vurduğumuz bilgisini aldık. Yani, gördüğünüz üzere bu tanklar o kadar da 'zorlu' olmadı. Her şeyde olduğu gibi bu da parçalandı." dedi.

# rusya # almanya
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