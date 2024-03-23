Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Putin'e bilgi verildi

RIA Novotsi'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanlığı Basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB Başkanı Alexander Bortnikov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin ve Rosgvardia Başkanı Viktor Zolotov, Crocus Belediye Binası kompleksinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın gidişatı hakkında Putin'e bilgi verdi" denildi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Vladimir Putin'in Crocus'taki silahlı saldırı hakkında ilk dakikalarda bilgilendirildiğini, neler olduğu ve alınan önlemler hakkında ilgili tüm servislerden sürekli bilgi aldığını söyledi. Peskov, Başkan'ın gerekli tüm talimatları verdiğini söyledi.