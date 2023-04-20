NATO'ya büyük gözdağı: Rusya 'sivrisinek'i ateşledi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Pasifik Filosu kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığına yönelik Okhotsk Denizi'nde bir seyir füzesi olan 'Moskit' ateşlendi. R-298 füze botunun mürettebatı, yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Sivrisinek füzesi ile hedefi isabetli bir şekilde vurarak personele verilen görevi başarıyla tamamladı Bir düşman gemisi rolünde ise donanma kalkanı hedefi kullanıldı.