NATO'ya büyük gözdağı: Rusya 'sivrisinek'i ateşledi
Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının ardından Batı'ya cevap vermeye devam ediyor. Son olarak Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki filosu, Okhotsk Denizi’nde yapılan tatbikat kapsamında Moskit (Sivrisinek) gemisavar seyir füze sistemini test etti.
Rusya, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından Batı ile arasındaki gerilim artarken füze fırlatma ve torpido testleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık kontrolü sırasında süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatılmasını gösteren yeni bir video yayınladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- Pasifik Filosu kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığına yönelik Okhotsk Denizi'nde bir seyir füzesi olan 'Moskit' ateşlendi. R-298 füze botunun mürettebatı, yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Sivrisinek füzesi ile hedefi isabetli bir şekilde vurarak personele verilen görevi başarıyla tamamladı Bir düşman gemisi rolünde ise donanma kalkanı hedefi kullanıldı.
RUS PASİFİK FİLOSU SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNDA
Diğer taraftan, 14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus hava ve uzay kuveletlerinin katılımıyla Rus Pasifik Filosu'nun savaşa hazırlık durumuna geçirildiğini duyurdu.