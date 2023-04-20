NATO'ya büyük gözdağı: Rusya 'sivrisinek'i ateşledi

Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının ardından Batı'ya cevap vermeye devam ediyor. Son olarak Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki filosu, Okhotsk Denizi’nde yapılan tatbikat kapsamında Moskit (Sivrisinek) gemisavar seyir füze sistemini test etti.

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NATO'ya büyük gözdağı: Rusya 'sivrisinek'i ateşledi - Resim: 1 1 8

Rusya, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından Batı ile arasındaki gerilim artarken füze fırlatma ve torpido testleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 

NATO'ya büyük gözdağı: Rusya 'sivrisinek'i ateşledi - Resim: 2 2 8

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık kontrolü sırasında süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatılmasını gösteren yeni bir video yayınladı. 

NATO'ya büyük gözdağı: Rusya 'sivrisinek'i ateşledi - Resim: 3 3 8

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Pasifik Filosu kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığına yönelik Okhotsk Denizi'nde bir seyir füzesi olan  'Moskit' ateşlendi. R-298 füze botunun mürettebatı, yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Sivrisinek füzesi ile hedefi isabetli bir şekilde vurarak personele verilen görevi başarıyla tamamladı  Bir düşman gemisi rolünde ise donanma kalkanı hedefi kullanıldı.

NATO'ya büyük gözdağı: Rusya 'sivrisinek'i ateşledi - Resim: 4 4 8

RUS PASİFİK FİLOSU SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNDA


Diğer taraftan, 14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus hava ve uzay kuveletlerinin katılımıyla  Rus Pasifik Filosu'nun savaşa hazırlık durumuna geçirildiğini duyurdu.