İlk tepki Vatan Partisi'nden: "Türk milletinin değil, NATO'nun vekillerisiniz!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü. Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından riskli olan NATO'nun genişlemesi politikası, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili vekillerin kullandığı 276 'evet' oyu ile kabul edildi.

İLK TEPKİ VATAN PARTİSİ'NDEN

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, TBMM’de Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifine evet oyu vekillere tepki gösterdi.

Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türk milletinin değil, NATO'nun vekillerisiniz! NATO vekilleri, Türkiye'ye tehdidin büyümesine, PKK-FETÖ'nün efendilerine,15 Temmuz'da Meclise bombalar yağdıranlara EVET dedi! Vatan Partisi Meclise girecek, Milletin ve Mehmetçiğin bayrağı olacak, NATO'nun da dizlerini titrecek!” ifadelerini kullandı.