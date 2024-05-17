Evinde izinsiz beslediği hayvan binlerce cezaya neden oldu

Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin lira ceza kesildi.

Evinde izinsiz beslediği hayvan binlerce cezaya neden oldu
Editör: Yağmur Biçen

Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.’nın izinsiz beslediği tespit edilen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandıUyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandıYurt
İsrail futboldan men edilecek mi?İsrail futboldan men edilecek mi?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sakarya # piton # yılan # izinsiz
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davası sanıklarına af!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davası sanıklarına af!
Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı...
Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı...
Öne Çıkanlar Çetin Doğan tahliye oldu! İşte ilk açıklaması | ULUSAL HABER Çetin Doğan tahliye oldu! İşte ilk açıklaması | ULUSAL HABER Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı... Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı...