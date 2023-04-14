Rusya'dan Pasifik'te yüksek alarm: Muharebe tatbikatları yapacak

Ukrayna, NATO ülkelerini Karadeniz'i "NATO denizi" yapmaya çağırdı. Kremlin'den "Karadeniz asla NATO denizi olmayacak" uyarısı geldi. Rusya, deniz kuvvetlerini alarma geçirdi, savunmasını geliştirmek için Pasifik'te muharebe tatbikatları yapılacağı açıklandı.

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ABD'nin NATO planları ile yok olmaya yüz tutan Ukrayna'dan skandal bir çağrı geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Romanya'daki bir konferansta Atlantik'e seslendi. "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır” dedi. NATO'yu Karadeniz için strateji geliştirmeye çağırdı

Rusya'nın bu açıklamalar karşısında tavrı net oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Karadeniz asla NATO denizi olmayacak" diyerek ABD ve AB'yi uyardı. Karadeniz'in tüm kıyıdaş ülkeler için "iş birliği" denizi olarak kalacağını belirtti.

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği de eleştiren Peskov, "Küresel savaşın hatları daha da belirgin hale geldi. NATO'nun çatışmaya müdahil olma derecesi arttı" ifadelerini kullandı.

Atlantik'in kirli planlarına karşı Rusya ise savunmasını güçlendirecek adımlar atmayı sürdürüyor. Moskova,sürpriz bir teftiş kapsamında Pasifik donanma filosunu yüksek alarm durumuna geçirdi. Rusya Deniz Kuvvetleri muharebe tatbikatları yapacak.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Bu teftişin temel amacı, Silahlı Kuvvetlerin olası bir düşmanın saldırısını okyanus ve deniz yönünden püskürtme yeteneğini artırmaktır" dedi.

Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov yönetecek. Rusya'nın Sakhalin Adası'na ve onun güneyindeki Kuril Adaları'na bir düşman inişini simüle edilecek.

# rusya # Ukrayna

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