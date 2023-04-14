Pentagon köstebeği bulundu

ABD Savunma Bakanlığı'nın gizli askeri belgelerini sızdıran kişinin, bir askeri istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı. Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nda görevli Jack Teixeira , gözaltına alındı.

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ABD’de Pentagon köstebeği bulundu. ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki savaş gibi birçok güncel konuya ilişkin gizli askeri belgelerinin sızdırılmasının arkasında, Jack Teixeira adlı bir askeri üs çalışanın olduğu açıklandı.

ABD basını, FBI tarafından gözaltına alınan Teixeira’nın, Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadında görevli olduğunu yazdı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 21 yaşındaki askerin federal mahkemede yargılanacağını açıkladı.

Sızdırılan materyaller arasında Rusya-Ukrayna Savaşı, Rus Güvenlik Şirketi Wagner’in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler yer alıyor. Paylaşımlar arasında ayrıca, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları ve bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

ABD’li yetkililer, sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram uygulamaları üzerinden paylaşıldığını ancak yeni fark edildiğini ifade etmişti.

# pentagon

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