Teröre desteğini artıran ABD'den PKK'ya destek itirafı geldi.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, 2014’ten bu yana Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG terör örgütüyle iş birliği yaptıklarını söyledi.



Ryder, ABD askerlerinin, Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e Irak'ın kuzeyinde hangi görevle eşlik ettiği sorularına karşılık DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe gösterdi. Söz konusu seyahatin Irak merkezi hükûmetinden izin alınarak yapılıp yapılmadığı sorularına da net yanıt veremedi.



Pentagon Sözcüsüne Amerikan askerlerinin, PKK ile ilişkisi nedeniyle Türkiye için meşru hedef olan terör örgütü elebaşına eşlik etmesinin, kendilerini endişelendirip endişelendirmediği de soruldu. Ryder, bu konuda kaygılarının olmadığını, 2014’ten bu yana Suriye’de "SDG" ismini kullanan örgütle işbirliği yaptıklarını itiraf etti.



Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, SDG'nin PKK olmadığını, Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında SDG ile çalıştıklarını iddia etti.