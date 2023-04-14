ABD'den Polonya'ya kalıcı üs hamlesi

ABD, Polonya’ya kalıcı üs kuracak. Üs kararını sevinçle açıklayan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Avrupa’nın en büyük ordusu olacağız” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’daki kararlılığının ardından ABD Polonya’daki askeri varlığını artırma kararı aldı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD'nin Polonya'da daimi askeri varlık kuracağını bildirdi.

Polona Başbakanı, Washington’da ABD başkan Yardımcısı ile ABD’nin ülkesine yerleştirmeyi planladığı daimi varlığın oluşturulması ve askeri mevcudun güçlendirilmesi üzerine konuştuklarını açıkladı. Polonya’da yayın yapan RMF'ye konuşan Morawiecki, "ABD Polonya'daki varlığını güçlendirme konusunda tamamen kararlı” dedi. Morawiecki, Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo kasabasında inşaatı devam eden füze savunma kompleksinin de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

ABD’nin planı hakkında ayrıntı veren Polonya Başbakanı, ABD’nin birkaç bin ek asker değil, aynı zamanda Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak için ekipman ve silahların yığınağı için bir üs ve depoların inşasının yapılacağından bahsetti. Polonya’da Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istediğini belirten Morawiecki, "Bu nedenle dünyanın en gelişmiş savunma sanayii olan Amerikan sanayii ile işbirliği yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Polonya şu anda NATO'nun Ukrayna'ya silah, mühimmat ve teçhizat göndermesi için lojistik merkez olarak hizmet veriyor.

# Polonya # abd

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