Rusya: "Karadeniz, asla NATO denizi olmayacak"

Karadeniz'in asla bir NATO denizi olmayacağı vurgulandı. Uyarı Rusya'dan geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'in asla 'NATO denizi' olmayacağını, tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği ve etkileşim denizi olarak kalması gerektiğini vurguladı.



Peskov, başkent Moskova’da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır." açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.



Karadeniz’in müşterek bir deniz olduğuna işaret eden Peskov, “Karadeniz, tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır.” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Moskova'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili de bir açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri, tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması için çözülmesini istediği 5 sorunu açıkladı.



Sistemli sorunların Rosselhozbank’ın para transferi sistemi SWIFT’e geri alınması, tarım makineleri ile yedek parçalarının tedarikinin ve bakım servislerinin yeniden sağlanması, sigortalamayla ilgili kısıtlamaların iptal edilmesi ve limanlara ulaşım yasağının kaldırılması, Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi, gıda ve gübre üretimi ile nakliyesi alanında çalışan Rus şirketlerinin yabancı varlıkları ve hesapları üstündeki blokajın kaldırılması halinde çözüleceği ifade edildi.