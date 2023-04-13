Rusya: "Karadeniz, asla NATO denizi olmayacak"

Rusya'dan Karadeniz ile ilgili NATO uyarısı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'in asla 'NATO denizi' olmayacağını, tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği ve etkileşim denizi olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:

Karadeniz'in asla bir NATO denizi olmayacağı vurgulandı. Uyarı Rusya'dan geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'in asla 'NATO denizi' olmayacağını, tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği ve etkileşim denizi olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Peskov, başkent Moskova’da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır." açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.

Karadeniz’in müşterek bir deniz olduğuna işaret eden Peskov, “Karadeniz, tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Moskova'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili de bir açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri, tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması için çözülmesini istediği 5 sorunu açıkladı.

Sistemli sorunların Rosselhozbank’ın para transferi sistemi SWIFT’e geri alınması, tarım makineleri ile yedek parçalarının tedarikinin ve bakım servislerinin yeniden sağlanması, sigortalamayla ilgili kısıtlamaların iptal edilmesi ve limanlara ulaşım yasağının kaldırılması, Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi, gıda ve gübre üretimi ile nakliyesi alanında çalışan Rus şirketlerinin yabancı varlıkları ve hesapları üstündeki blokajın kaldırılması halinde çözüleceği ifade edildi.

# nato # rusya # karadeniz # Dmitriy Peskov

Benzer Videolar

Brezilya Başkanı Lula Çin'de böyle karşılandı Brezilya Başkanı Lula Çin'de böyle karşılandı
Macron protestoların odağı oldu Macron protestoların odağı oldu
Suriye Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'da Suriye Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'da
Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'da toplandı Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'da toplandı
BRICS ülke ekonomileri G7'yi geçti BRICS ülke ekonomileri G7'yi geçti
Çin’den Tayvan’ı kuşatma tatbikatı Çin’den Tayvan’ı kuşatma tatbikatı
Yunanistan İsrail'den Spike füzesi alıyor Yunanistan İsrail'den Spike füzesi alıyor
Yapay zeka "Fedha" haber sunacak Yapay zeka "Fedha" haber sunacak
Lukaşenko’dan Rusya açıklaması Lukaşenko’dan Rusya açıklaması
Macron'dan ABD'yi kızdıracak açıklama Macron'dan ABD'yi kızdıracak açıklama
YPG'li teröristleri ABD askerleri korudu YPG'li teröristleri ABD askerleri korudu
Çin'den ABD'ye "Çelik Kılıç" uyarısı Çin'den ABD'ye "Çelik Kılıç" uyarısı
Çok Okunanlar
1 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Cengiz Çandar'ın sicili
4 Çankırı'da deprem
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?