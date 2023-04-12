Suriye Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'da

Suriye Dışişleri Bakanı Al-Mikdad ve beraberindeki heyet, Cidde Havalimanı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Walid Al-Khuraiji ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda yetkiliyi kabul etti.

Görüşmelerde, Suriye krizine Suriye'nin birlik, güvenlik ve istikrarını koruyan siyasi bir çözüme ulaşma çabalarının yanı sıra Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönüşünü kolaylaştırma çabalarının ele alınacağını da sözlerine ekledi.