Suriye Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'da

Suudi Haber Ajansı, Çarşamba akşamı Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad'ın Suudi yetkililerle görüşmek üzere Cidde'ye geldiğini duyurdu.

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Suriye Dışişleri Bakanı Al-Mikdad ve beraberindeki heyet, Cidde Havalimanı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Walid Al-Khuraiji ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda yetkiliyi kabul etti.

Görüşmelerde, Suriye krizine Suriye'nin birlik, güvenlik ve istikrarını koruyan siyasi bir çözüme ulaşma çabalarının yanı sıra Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönüşünü kolaylaştırma çabalarının ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Unews

# suriye # suudi arabistan

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