Brezilya Başkanı Lula Çin'de böyle karşılandı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yetkililer ve iş liderlerinden oluşan büyük bir heyetin başında Çin'e resmi bir ziyaret için Şangay'a geldi.

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12-15 Nisan tarihleri ​​arasında Çin'e yapılacak bu devlet ziyareti sırasında, iki ülkenin, gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini ilerletmeye ve küresel sorunları ortaklaşa ele almaya daha fazla pozitif enerji aşılamayı amaçlayarak, çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı ve dostane işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmesi bekleniyor. 

77 yaşındaki Lula, geçen ay Çin'i ziyaret etmeyi planlamıştı ancak zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bu, Lula'nın Çin'e üçüncü resmi ziyareti ve 1 Ocak'ta üçüncü dönem için göreve gelmesinden bu yana Batı yarımküre dışına yaptığı ilk seyahat.

Brezilya cumhurbaşkanının ziyareti, yabancı liderlerin Çin'e yaptığı bir dizi resmi ziyaretin sonuncusu.

Kaynak: CCTV

# Luiz Inacio Lula Da Silva # brezilya # çin # Xi Jinping

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