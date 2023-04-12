Macron Hollanda'da protestoların odağı oldu

Çin'den yeni dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayağının tozu ile Hollanda'ya gitti. 23 yıl sonra bir ilk yaşandı. Macron yıllar sonra Hollanda'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı oldu.



Amsterdam’daki Dam Meydanı’nda resmi tören yapıldı. Hollanda'nın daveti ile ülkeye giden Macron protestolarla karşılandı. İki günlük ziyareti sırasında her gittiği yerde protesto edildi.



Lahey’deki Avrupa'nın Geleceği başlıklı konuşması sırasında “şiddetin ve ikiyüzlülüğün başkanı" yazılı pankart açıldı. Göstericiler, “Fransa demokrasisi nerede?” diye bağırdı



Macron Amsterdam Üniversitesi ziyaretinde de protesto edildi. Bir kişi aracından inen Macron'a doğru koşmaya başladı. Polis müdahale ederek göstericiyi gözaltına aldı.



Protestolarla geçen Macron'un Hollanda ziyareti önemli. Çin dönüşü "Avrupa 3.üncü süper güç" olmalı diyen Macron, tezine ortak arıyor. Bu nedenle Hollanda ile AB içindeki fikir ayrılıklarını çözmek istiyor.



Hollanda ise AB içinde Fransa'nın rakibi olan Almanya ile eş güdüm içinde. Hollanda yönetimi, Fransa'yı “savurganlıkla” suçluyor..